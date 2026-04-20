Albenga, premiati i vincitori della prima edizione del concorso "Fior di Artigiani"

Si è svolta oggi, nell’ambito della manifestazione “Fior d’Albenga 2026”, la cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso “Fior di Artigiani”, promosso da Confartigianato Savona in collaborazione con la Camera di Commercio Riviere di Liguria e il Comune di Albenga.

L’iniziativa ha coinvolto imprese dei settori panificazione, pasticceria, gelateria e lavorazione del cioccolato, tutte accomunate dal marchio “Artigiani in Liguria”, chiamate a confrontarsi nella creazione di prodotti originali capaci di valorizzare le eccellenze agricole locali, in coerenza con il tema dell’edizione: “Piante e fiori: l’arte del mix sensoriale”.

La commissione giudicatrice, composta dall’Assessore al Turismo Camilla Vio, dal Presidente dell’Associazione Fiord’Albenga Maria Gaudenti, dalla giornalista e critica gastronomica Renata Cantamessa, dal membro della giunta camerale Osvaldo Geddo e dal rappresentante di Confartigianato Savona Marco Catuso , ha valutato le proposte secondo criteri di qualità tecnica, originalità, presentazione e valorizzazione delle materie prime del territorio.

I premi

1° Premio categoria “Gelato”

Festival des Glaces : “Essenza d’Albenga”

Per aver interpretato il gelato come autentico mezzo narrativo del territorio, unendo tecnica, identità e visione. La proposta si distingue per un profilo sensoriale audace ed equilibrato, in cui il basilico si intreccia con la nota sapida dell’oliva taggiasca, offrendo una rilettura contemporanea della tradizione ligure. La struttura corposa e la versatilità d’uso, fino al concetto di “aperigelato”, ne ampliano il valore gastronomico, contribuendo alla costruzione di un linguaggio condiviso tra prodotto e territorio.

1° Premio categoria “Gelato gastronomico”

Casa del Gelato : “Gelato gastronomico al carciofo spinoso d’Albenga”

Per aver raggiunto un’elevata autenticità sensoriale, restituendo con precisione colore, aroma e struttura del carciofo, esaltandone al contempo la naturale delicatezza. L’elaborato si distingue anche per la visione sostenibile, proponendo un recupero intelligente delle materie prime e offrendo un modello replicabile di gastronomia responsabile. Un progetto che coniuga tecnica, cultura del prodotto ed etica contemporanea.

1° Premio categoria “Panificazione”

Zio Pagnotta : “Pan Suisse d’Albenga”

Per aver saputo coniugare tecnica panificatoria, creatività e capacità narrativa in un prodotto fortemente identitario. L’elaborato sorprende già alla vista e si conferma al gusto grazie all’equilibrio tra impasto, componente vegetale e note lattiche. L’incontro tra asparago violetto d’Albenga, toma di pecora brigasca e fiori eduli genera un insieme armonico e distintivo, capace di raccontare efficacemente il territorio.

Premio Assoluto

Zio Pagnotta – “Pan Suisse d’Albenga”

Per aver interpretato in modo completo e consapevole i valori del concorso, realizzando un prodotto che si configura come ambasciatore del territorio. L’elaborato rappresenta un modello virtuoso di integrazione tra eccellenze locali, creatività progettuale e visione commerciale, esprimendo pienamente la filosofia “Albenga in Tavola”. La giuria ne auspica l’inserimento stabile nell’offerta produttiva, nel rispetto della stagionalità, quale esempio replicabile di valorizzazione territoriale.

La premiazione si è tenuta alle 13.30, all’interno del programma ufficiale della manifestazione, confermando il concorso come momento qualificante di incontro tra artigianato, agroalimentare e filiera florovivaistica.

“Questa iniziativa rappresenta un’ulteriore dimostrazione di come la sinergia tra pubblico e privato generi non solo una significativa partecipazione, ma anche coesione tra le imprese. Eventi di questa portata sono fondamentali per una promozione condivisa, strutturata e duratura del territorio. Un lavoro fatto di intuizione, competenza e rispetto, capace di valorizzare e mettere in rete le eccellenze locali, offrendo al pubblico un’esperienza da vivere e degustare”, commenta Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

“Fior di Artigiani ha rappresentato un’esperienza di cooperazione intersettoriale tra le imprese agroalimentari del marchio Artigiani in Liguria e il sistema florovivaistico. Sono state realizzate produzioni sorprendenti che evidenziano ancora una volta il grande estro degli operatori”, aggiunge Fulvia Becco, direttore di Confartigianato Savona.

“Il livello delle proposte presentate testimonia la qualità straordinaria degli artigiani liguri e la forza del marchio Artigiani in Liguria, capace di generare un dialogo virtuoso tra panificazione, pasticceria, gelateria, cioccolateria e filiera florovivaistica. Un dialogo che trova in Fior d’Albenga il suo palcoscenico naturale, perché qui la bellezza delle piante e dei fiori incontra la cultura del cibo e dell’accoglienza - sottolinea Camilla Vio, assessore al turismo e commercio di Albenga - Desidero rivolgere un ringraziamento a Confartigianato Savona, alla Camera di Commercio Riviere di Liguria, alla giuria e a tutte le imprese partecipanti. Un plauso particolare va ai vincitori, che con le loro creazioni hanno saputo interpretare in modo esemplare il legame tra prodotto e territorio, offrendo una visione contemporanea e al tempo stesso autentica della nostra Albenga. Questa iniziativa dimostra quanto sia importante continuare a investire nella collaborazione tra istituzioni, associazioni e mondo produttivo. È da queste sinergie che nasce una promozione efficace, capace di essere duratura e condivisa. Albenga crede in questo modello e continuerà a sostenerlo con convinzione".

“La prima edizione del concorso Fior di Artigiani rappresenta un tassello prezioso nel percorso di valorizzazione delle nostre eccellenze produttive. Albenga è una città che vive di identità, di tradizioni e di saperi antichi, ma anche di imprese capaci di innovare, sperimentare e raccontare il territorio attraverso il proprio lavoro. Abbiamo visto tutto questo prendere forma in creazioni che uniscono tecnica, creatività e profondo rispetto per le nostre materie prime”, conclude Riccardo Tomatis, sindaco di Albenga.