Savona, feste patronali congiunte nei quartieri Valloria e Villetta

Nei prossimi giorni a Savona, le parrocchie San Filippo Neri, nel quartiere Valloria, e Santa Maria Giuseppa Rossello, alla Villetta, celebreranno congiuntamente le rispettive feste patronali. Si inizierà venerdì 19 maggio alle ore 21 nella Chiesa San Filippo Neri con un concerto d’organo. Domenica 21 maggio alle 10:30 nella stessa chiesa sarà officiata la messa interparrocchiale per la festa di san Filippo Neri. A seguire un aperitivo condiviso.

Giovedì 25 maggio alle 18 la Casa Generalizia delle Figlie di Nostra Signora della Misericordia, in via Montegrappa, ospiterà il rosario per la pace. Venerdì 26 maggio alle 21 nei locali parrocchiali di San Filippo Neri saranno presentati i rendiconti economici delle due parrocchie per l’anno 2022. Domenica 28 maggio, solennità di Pentecoste, alle 10:30 nella chiesa della Villetta sarà possibile partecipare alla messa delle due comunità per santa Maria Giuseppa Rossello.

Domenica 28 maggio ancora alla Villetta alle ore 15 la benedizione dei bambini e a seguire un pomeriggio di gioco. Alle 17 in chiesa la Corale Alpina Savonese si esibirà in un concerto, seguito da un'apericena di autofinanziamento degli scout del gruppo Savona 10.