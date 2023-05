Siccità, mattinata valbormidese per Vaccarezza: "Grandi risultati per il Cira"

Questa mattina il consigliere regionale Angelo Vaccarezza ha incontrato il presidente del Servizio Idrico Cira Franco Bologna: "L'occasione è stata utile per fare il punto sui progetti in essere legati al contrasto della carenza idrica. Cinque i progetti realizzati o in via di ultimazione".

"A Carcare la realizzazione di una condotta per il trasporto dell acqua verso Cosseria, per evitare il pescaggio nel territorio di Millesimo. Una ulteriore condotta è stata rifatta, sempre in zona Carcare, in sostituzione di quella oramai datata. A Dego è stato realizzato un pozzo con una portata di cinque litri al secondo. Sempre nel comune deghese sono state inoltre realizzate una condotta per il recupero dell'acqua e una vasca di accumulo di oltre 1000 metri cubi di portata in località Porri, infrastruttura che può servire tutta la vallata fino a Giusvalla".

"Prudenza e attenzione alla situazione idrica del territorio sono elementi importantissimi per garantire servizi efficienti sia in situazioni di normalità che nell'emergenza", conclude Vaccarezza.