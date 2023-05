Protezione civile, in partenza seconda missione ligure con 10 squadre per aiutare la popolazione emiliana

Nel pomeriggio di oggi, dal polo di Santo Stefano Magra in provincia della Spezia, partiranno 10 squadre di Protezione civile attrezzate di Colonna mobile, diretti in Emilia- Romagna, regione colpita in questi giorni da una tragica ondata di maltempo.

“Le nostre squadre, un totale di 50 operatori – spiegano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - si dirigeranno nella zona di Imola, e resteranno sul posto per almeno 15 giorni. Fin dalla prima ondata, ai primi giorni di maggio, ci siamo resi disponibili per supportare in tutti i modi possibili l’Emilia- Romagna in questo momento così difficile. Purtroppo, come liguri, sappiamo bene cosa significhi far fronte a eventi drammatici come questo: siamo al fianco dell’Emilia- Romagna, e forniremo tutto l’aiuto possibile finché sarà necessario farlo”.

L’area su cui opereranno le squadre inviate della Liguria vedrà la presenza anche di personale inviato dalla Valle d’Aosta, per un totale di circa 75 effettivi.

La prima missione inviata dalla Liguria il 6 maggio scorso ha concluso le operazioni dopo 10 giorni: si trattava di 4 squadre per un totale di 25 operatori, dislocate nella zona di Faenza. In dotazione anche con un’idrovora da 9 mila litri, utile a realizzare interventi di messa in sicurezza della popolazione e ad attuare le prime misure di risoluzione delle criticità.