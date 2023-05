Il 21 maggio al "Chiabrera" la prima edizione della “Savona International Dance Competition”

Il prossimo 21 maggio, presso il teatro Chiabrera, si terrà a Savona la prima edizione della “Savona International Dance Competition”, concorso di danza presieduto da una giuria internazionale di straordinario valore al quale parteciperanno scuole di danza provenienti da tutta Italia. Al momento si registrano oltre 300 iscrizioni per un numero di coreografie superiore a 120. Direttore artistico della manifestazione sarà Mauro Astolfi, uno degli autori maggiormente rappresentativi della scena contemporanea europea, dall’ottobre 2009 è Direttore Artistico del dipartimento modern-contemporaneo del Centro D.A.F. (Dance Arts Faculty).

La giuria internazionale sarà inoltre composta dall’etoile Laura Comi, già direttrice della scuola di danza del teatro dell’opera di Roma, Manuela Verna prestigiosa organizzatrice e direttrice artistica di eventi di danza e teatro, Tarek Assam coreografo internazionale e direttore artistico della compagnia Tanz Hart di Berlino. L'evento è coordinato da Daniele Petrocca per conto di US Acli e vede la Direzione artistica di Cristiana Rossi. L'evento, visto anche l'alto numero di partecipanti, si aprirà domenica alle ore 14.30 e proseguirà per tutta la giornata.

“Uno spettacolo di alto livello che sbarca per la prima volta a Savona, in un format già consolidato e presentato in prestigiosi teatri di tutta Italia – dichiara Cristiana Rossi – entrare in un circuito simile è un grande privilegio per la città di Savona. La risposta è stata straordinaria, verranno alcune tra le scuole più importanti d'Italia per una manifestazione di alto livello”.

“Siamo felici che il teatro Chiabrera possa ospitare questa competizione – dichiara l'Assessore allo sport Francesco Rossello – si preannuncia una manifestazione importante che porterà molti partecipanti da fuori e permetterà loro di conoscere la nostra città. L'obiettivo è che questa manifestazione diventi un appuntamento fisso per la città e possa ripetersi e crescere nel corso degli anni”.