Savona, riapre dopo un mese il ponte Pertini. Comitato Darsena: "Tiriamo un sospiro di sollievo, venga rivista l'operatività ora"

"Tiriamo un sospiro di sollievo ma è passato un mese. Ora chiediamo che venga rivista l'operatività, con meno aperture e chiusure".

Il ponte Pertini di Savona da quest'oggi è tornato operativo dopo il nuovo guasto dello scorso 16 maggio (nei mesi precedenti non sono mancati gli stop) ma il Comitato della Darsena e i residenti chiede, come già fatto durante l'incontro con l'Autorità Portuale e il sindaco Marco Russo. Un'ipotesi, quella legata ad una diminuizione dell'operatività che era già stata discussa in un vertice con la Capitaneria di Porto.

"Esprimiamo tutta la nostra preoccupazione perché se non si cambiano le cose e si stabiliscono delle regole non ci si trova bene - continuano gli esercenti e abitanti savonesi - ora torniamo a essere collegati alla città".

"E' nuovamente utilizzabile dalla cittadinanza il ponte che collega il centro città con la zona del porto turistico. A seguito dell’ultimo malfunzionamento e della chiusura al transito pedonale per motivi di sicurezza, oggi intorno alle 13,30, è stato ripristinato il meccanismo di apertura e chiusura del ponte, rimasto inagibile ai cittadini per oltre tre settimane - spiegano dall'Autorità di Sistema Portuale - L’intervento eseguito dai tecnici dell'Autorità di Sistema Portuale in collaborazione con i progettisti, il costruttore e la società che si occupa della manutenzione del ponte, è il frutto di un lavoro sinergico resosi necessario per garantire la sicurezza dell’infrastruttura attraverso verifiche e controlli. L’esito di tali indagini ha consentito di escludere danni strutturali all’infrastruttura mobile e ha permesso di individuare la causa del malfunzionamento, provvedendo alla realizzazione di una parte del meccanismo che consente il movimento di apertura e chiusura del ponte".

"L’unicità del ponte, intitolato a Sandro Pertini nel 2015, ha richiesto la progettazione e produzione di un pezzo specifico realizzato su misura e quindi sostituito nei giorni scorsi. Oggi, grazie ai monitoraggi effettuati e alla successiva riapertura al transito dei pedonali, il ponte torna alla piena funzionalità in occasione del Mercato Europeo previsto in quell’area della città nel fine settimana" concludono".

Nella stagione autunnale verranno programmati inoltre interventi di manutenzione straordinaria che potranno prevedere lo smontaggio dell'anta e il posizionamento in uno spazio idoneo per poter effettuare tutti i controlli delle parti meccaniche.