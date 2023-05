Anolf Savona APS: Irene Minguzzi confermata alla presidenza, Raffaele La Franca nuovo vicepresidente

Nel corso dei lavori dell’assemblea dell’associazione svoltasi nel pomeriggio di oggi sono stati rinnovati gli organismi dell’Anolf Savona APS, l’associazione promossa dalla CISL per favorire l’integrazione tra i popoli nello spirito della Costituzione italiana: oltre alla conferma della presidenza a Irene Minguzzi, presidente uscente, è stato eletto quale vice-presidente Raffaele La Franca, storico collaboratore volontario della struttura.

Nell’occasione sono sati rinnovati anche il Consiglio Direttivo, composto da 12 elementi di diversa nazionalità ed estrazione settoriale, che dovrà supportare l’attività durante questo nuovo mandato nonché l’Organo di controllo che avrà il compito di vigilare sulla corretta gestione dell’associazione. La riunione dell’assemblea ha, inoltre, offerto l’opportunità di tracciare un bilancio sull’attività svolta e sulle difficoltà riscontrate nel corso degli anni scorsi ma, soprattutto, di individuare gli obiettivi da traguardare e le attività da intraprendere per affrontare adeguatamente il prossimo futuro.

L’associazione da tempo impegnata sul territorio per favorire l’integrazione e fornire assistenza agli stranieri ed alle loro famiglie per il disbrigo degli adempimenti burocratici necessari per regolarizzare la propria posizione nel nostro Paese, nei prossimi mesi sarà inoltre coinvolta, nell’ambito dei contenuti del Protocollo recentemente sottoscritto dalla Cisl con la Questura di Savona, nell’attività di assistenza a coloro che dovranno richiedere o rinnovare il proprio permesso di soggiorno.