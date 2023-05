Il sinodo diocesano di Savona-Noli verso la conclusione: prima votazione per approvare il Liber Sinodalis

Il Sinodo diocesano "Chiesa di Savona, prendi il largo, confidando" s'incammina verso la conclusione iniziando la votazione del Liber Sinodalis, il documento finale che deve essere approvato a maggioranza. Sabato 27 maggio nel Seminario Vescovile la decima assemblea sarà dedicata alla votazione della prima parte e si concluderà simbolicamente con la partecipazione alla Veglia di Pentecoste nella Cattedrale Nostra Signora Assunta.

L’assemblea comincerà alle ore 10:30 con la preghiera dell'Adsumus. Alle 11 alcuni membri della Commissione per la redazione dei testi presenteranno il documento che sarà sottoposto al voto, spiegando i criteri metodologici seguiti per redigerlo. Alle 12:15 sarà celebrata la messa. Dopo il pranzo, dalle 14:30 alle 16:30 sarà dato spazio al confronto in assemblea, con interventi e domande. Dalle 16:30 alle 19 si procederà alle votazioni. Dopo la cena a buffet, alle 21 la Veglia di Pentecoste.

Successivamente la commissione invierà il documento ai sinodali intorno al 15 maggio, in modo da lasciare il tempo per leggerlo. Questa volta non sarà possibile presentare emendamenti. Secondo le normative del Sinodo (articoli dal 14 al 19) sarà l'Assemblea ad esprimersi direttamente sui punti del documento, con una votazione a scrutinio segreto (placet - non placet - placet iuxta modum). Nella votazione finale occorrerà la maggioranza assoluta degli aventi diritto.