Pedonalizzazioni a Savona, il Comitato incontra il Pd: "Vengano pedonalizzate le vie che sboccano nella già pedonalizzata Corso Italia, riaprendo quelle strategiche"

Nella giornata di domenica a Savona il Comitato che si oppone alle pedonalizzazioni ha incontrato il gruppo consiliare del Partito Democratico per illustrare il loro bilancio a 100 giorni dallo stop al transito delle auto in via Manzoni, Corso Italia, via Ratti e via Mistrangelo.

"Al Gruppo del PD abbiamo chiesto di ridare al Consiglio Comunale il ruolo che gli spetta, di indirizzo delle politiche della Giunta che a sua volta le deve attuare; e non com’è avvenuto per le pedonalizzazioni dove la Giunta ha fatto cadere dall’alto sul Consiglio Comunale e sulla cittá le loro decisioni senza possibilità di discussione - spiega il Comitato - Successivamente abbiamo ribadito le criticità che si erano rese subito evidenti pochi giorni dopo le chiusure (congestione della viabilità sulle vie del centro rimaste aperte, aumento della difficoltà di trovare parcheggio, aumento della difficoltà per chi viene a Savona di raggiungere la nostra città, drastica riduzione degli incassi per il commercio, difficoltà a lavorare per i commercianti stessi data la difficoltà di raggiungere i propri negozi e negli approvvigionamenti, difficoltà per chi a Savona vive o lavora per svolgere le normali attività quotidiane) si sono notevolmente aggravate in questi 100 giorni, le modifiche apportate in corso d’opera non hanno dato benefici evidenti, abbiamo quindi ribadito al Gruppo Consiliare che la soluzione non è qualche parcheggio giallo/blu o un ora in più per poter fare carico e scarico, ma la necessità di riaprire le vie che alleggeriscano le suddette criticità".

"Il Gruppo del PD che ci ha gentilmente ascoltato, ha riconosciuto le criticità del nuovo piano traffico e ci ha illustrato la loro visione della città con un aumento delle pedonalizzazioni - proseguono - Come comitato abbiamo ribadito che non siamo contro le pedonalizzazioni toutcourt e per partito preso, ma siamo contrari alla modalità con cui sono state realizzate, senza un piano di potenziamento del trasporto pubblico, senza un piano di incremento dei parcheggi, senza nemmeno il termine della realizzazione dell’Aurelia Bis che assorbirebbe il trasporto veicolare non diretto a Savona; abbiamo quindi deciso di fare un passo verso la Giunta suggerendo che si potrebbero aumentare le aree pedonalizzate aggiungendo le vie che sboccano nell’area già pedonalizzata di Corso Italia che sono poco o nulla impattanti sulla viabilità e sulla vivibilità di Savona riaprendo solo quelle più strategiche (Corso Italia, Via Manzoni, Via Mistrangelo) Nella speranza che i nostri suggerimenti siano stati recepiti per il bene di Savona e dei Savonesi ci siamo riaggiornati per un nuovo incontro".