Scaffali semi-vuoti nei supermercati Coop, trovato l'accordo sui facchini: i prodotti torneranno lentamente

Sta tornando alla normalità la catena distributiva dei supermercati Coop dove, a causa di uno sciopero dei facchini nel principale centro di distribuzione in Lombardia, gli scaffali sono rimasti praticamente vuoi di prodotti confezionati.

Nei super e punti vendita dell'intera provincia per i consumatori era diventato difficile trovare i prodotti come merendine e marmellate, cracker e biscotti o salse.

Sugli scaffali semi vuoti, ad avvisare del problema e scusarsi con i clienti un cartello "Prodotti momentaneamente non disponibili per cause indipendenti dalla nostra volontà".

Per fare fronte all'emergenza si era cercato di ricorrere alle forniture da altri magazzini del centro Italia ma non erano state sufficienti a coprire tutta la carenza di prodotti, in quanto si trattava di consegne aggiuntive non previste.

Il problema si è risolto con una conciliazione tra sindacato che ha indetto lo sciopero, lavoratori e cooperativa che si occupa del facchinaggio con una conciliazione davanti al Prefetto di Milano.

L'attività di consegna è comunque già ripartita e dovrebbe garantire il ritorno all'offerta completa sugli scaffali dei supermercati e punti vendita Coop a breve.