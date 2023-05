Parcheggio Ata di via Saredo, le tariffe agevolate per residenti tornano a 90 euro mensili

Dal 1° giugno l'abbonamento mensile per i residenti al park di Ata, in via Saredo, non sarà più alla tariffa agevolata di 36 euro mensili ma tornerà a 90 euro. Lo ha deciso Ata che, per rispettare quanto previsto dal piano concordatario, annuncia anche un nuovo tentativo di alienazione dei posti auto ancora invenduti con un'asta pubblica.

Per questo motivo gli abbonamenti mensili verranno mantenuti fino al 30 settembre ma da giugno quelli agevolati per i residenti saranno riportati a 90 euro. La tariffa ridotta era stata richiesta dal Comune la scorsa estate per agevolare residenti e compensare i posti auto che si sono persi in corso Vittorio Veneto e via Nizza con i lavori di restyling del fronte mare. Una soluzione per fare fronte alla penuria di posti auto in zona che nel periodo estivo diventa ancora più critica. Erano stati individuati come ‘residenti’, e quindi aventi diritto all'agevolazione, coloro che risiedono nella zona compresa tra la sede ferroviaria, corso Svizzera e via Cherubini.