Nuovo appuntamento per il GAS con "I paradossi della Relatività e dell'Astronomia"

Venerdì 26 maggio alle ore 21 al Campus di Savona di parlerà ancora di relatività, in particolare dei paradossi che da essa possono scaturire.

Verranno anche presentati i paradossi coinvolti nella moderna astronomia. Ma cosa sono i paradossi? In particolare, cosa si intende per paradosso nel campo della scienza? Nell'accezione corrente per paradosso si intende la descrizione di un evento che contraddice l'opinione comune o l'esperienza quotidiana, apparendo sorprendente e bizzarra.

Relatori saranno Roberto Bracco e Valerio Ghisolfi, per un appuntamento previsto al Campus Universitario di Savona alle ore 21.