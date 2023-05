Carcare, primo Consiglio comunale dell'era Mirri: il 29 maggio nei locali della Soms

Si terrà lunedì 29 maggio il primo Consiglio comunale dell'era Mirri. La seduta è stata convocare alle ore 20.30 presso il salone della Soms di Carcare.

Sono otto i punti all'ordine del giorno: convalida degli eletti alla carica di sindaco e di Consigliere Comunale nella consultazione elettorale del 14 e 15 maggio 2023; giuramento del sindaco; comunicazione nomina componenti della giunta comunale e consiglieri incaricati; Indirizzi generali per le nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società e istituzioni nel mandato amministrativo 2023-2028; costituzione gruppi consiliari e designazione rispettivi capigruppo; commissione elettorale comunale. Nomina; commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari; nomina dei consiglieri comunali membri della commissione mensa ai sensi dell’art. 11 del regolamento per il funzionamento della mensa scolastica.

A fianco del primo cittadino Rodolfo Mirri siederanno il vice sindaco Massimo Marini, gli assessori Beatrice Scarrone, Simone Ziglioli e Valentina Grenno, nonché i consiglieri comunali Daniela Lagasio, Simone Formento, Diego Capizzi e Irene Astigiano politiche giovanili. Sui banchi della minoranza invece ci saranno Alessandro Ferraro, Franco Bologna, Christian De Vecchi e Giorgia Ugdonne.