A Giovo Ligure (Pontinvrea) sabato 27 maggio si inaugura la rete sentieristica

Sabato 27 maggio, dalle ore 9, si terrà nel territorio di Giovo Ligure (Pontinvrea) una speciale giornata all’insegna della natura e della storia.

L’evento sarà volto a inaugurare la rete sentieristica, accurato progetto voluto dal Sindaco Matteo Camiciottoli e dall’Amministrazione, che da sempre credono fortemente nello sviluppo turistico del territorio.

Sarà possibile percorrere le vie che costeggiano i famosi Forti e approfondirne il contesto storico partecipando alla presentazione “Nascita e sviluppo delle Fortificazioni del Giovo”, tenuta da Luca Pistone alle ore 15 presso le Casermette.

Dopo questa è prevista un’escursione a numero limitato di partecipanti con Guida Ambientale Escursionistica di Coop Tracce che descriverà la variegata flora delle colline, accompagnando sul sentiero di Forte Bruciato. Da non perdere anche la “via del Castello”, che conduce ai resti dell’antico Castel Delfino, lungo la quale viene narrata l’affascinante leggenda attraverso un percorso artistico che rimarrà permanente, ideato da II BibliogranO e supportato da un eterogeneo gruppo di persone accomunate dalla passione per il proprio territorio.

Un tocco speciale al progetto è stato dato dagli alunni della Scuola Primaria Angelo Vassallo di Pontinvrea, che ispirati dalla lettura del racconto hanno realizzato i bozzetti dei personaggi, reinterpretati e portati poi sui pannelli pittorici che fanno capolino dal bosco, narrando la storia e aiutando a familiarizzare con la flora locale.

Questo percorso verrà inaugurato proprio per i bambini alle 15:30 con appuntamento dal Forno 4P, in uno speciale evento nel corso del quale giovani lettori in erba narreranno la leggenda.

Dalle ore 9 presso le Casermette (via Giovo) lo staff sarà disponibile per fornire tutte le indicazioni e il supporto necessari, la visita a tutti i sentieri è libera e non vincolata ad alcun orario. Dalle ore 16 focaccette a volontà a cura della Pro Loco.