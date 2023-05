Incidente stradale nel pomeriggio odierno a Savona, in via Sormano, all'altezza dell'incrocio con via delle Trincee.

Il sinistro, secondo quanto riferito, ha coinvolto un'automobile e una moto. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Savona e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Il conducente della due ruote è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo in codice giallo.