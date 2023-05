Finale, avanza il nuovo polo dell'infanzia di via Brunenghi: cantiere in autunno

Verrà metaforicamente posata nel prossimo autunno la prima pietra del nuovo "Polo dell'Infanzia" che potrà ospitare fino a un centinaio di bambini nella fascia di età dai 0 ai 6 anni.

La costruzione della nuova ala dell'edificio dove ora hanno casa i plessi "Arene Candide" e "Celesia", dall'ampiezza di 750 metri quadri di superficie, partirà dopo che la stazione unica appaltante della Provincia di Savona avrà chiuso all'incirca intorno al 20 giugno la gara alla quale sono state invitate 25 ditte.

Al suo interno troveranno spazio i giovani alunni dell'asilo "L'isola che non c'è" e del nido "Pollicino", quest'ultimo attualmente situato nei locali del lascito Barusso a Gorra. "Una soluzione che - spiega il vicesindaco e delegato ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi - ci permetterà di avvicinare in una zona più centrale, e quindi più comoda per le famiglie che devono accompagnarli, i nostri bambini".

I fondi per la realizzazione dell'edificio, che nascerà come appendice di quello già esistente di via Brunenghi coprendo parzialmente il nuovo parcheggio realizzato negli ultimi anni, arrivano dal Pnrr e si aggirano intorno ai 2 milioni (poco meno).

"In questo modo - chiosa Guzzi - daremo una risposta alle esigenze di nuovi spazi che ci chiedono i plessi, senza andare a intaccare i conti comunali".