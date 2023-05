Parto record al Gaslini: 3 gemelli omozigoti per una coppia di Savona, 1 caso su 100 mila

"Il parto è avvenuto con un cesareo programmato e i piccoli alla nascita pesavano 1,6 chilogrammi ognuno - spiega in un post sui social l'ospedale pediatrico -. Un ottimo peso per la loro età gestazionale di 32 settimane specie per la condizione di placenta unica e gemellarità omozigote. Si tratta di una situazione rara, che si verifica in un caso ogni centomila nascite. Un successo realizzato dalla grande professionalità dei team medici dei reparti Ostetricia e Ginecologia e Medicina Fetale e Perinatale, guidati rispettivamente da Federico Prefumo e Dario Paladini.