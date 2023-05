Tac troppo vecchia all'ospedale di Cairo, non eseguirà più gli esami: "La Val Bormida perde un altro servizio"

" La Val Bormida perde un altro servizio: abbiamo appreso da una comunicazione dell'Asl che la Tac dell'ospedale San Giuseppe è troppo vecchia e non eseguirà più gli esami per i pazienti provenienti dal punto di primo intervento ".

La denuncia arriva dal gruppo di opposizione Cairo in Comune che aggiunge: "La situazione della sanità in zona continua a degenerare, nonostante le promesse non mantenute da parte della Regione e dell'Asl".