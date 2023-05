Urbe, pubblicata la manifestazione d'interesse per la futura gestione del distributore di carburante

Via alla pubblicazione della manifestazione d'interesse per il nuovo distributore di carburante self service in convenzione tra i comuni di Urbe e Tiglieto.

Sono in fase di conclusione i lavori nella frazione Martina con nel 2021 il comune di Urbe che aveva presentato il progetto realizzato dallo studio genovese A7 Ingegneria al comune di Tiglieto, alla Regione Liguria e ad ANCI Liguria.

L'installazione era stata disposta visto che dal 2013 i due comuni non dispongono più di un distributore di carburante (l'impianto più vicino è presente, in media, 20 km da Urbe e 15 da Tiglieto) "con conseguenti ricadute negative sul territorio in termini sia di disagio per residenti, imprese, villeggianti e turisti in transito, sia di sicurezza, a causa della presenza di numerose imprese rurali a cui si deve garantire il rifornimento dei mezzi agricoli che operano su quella porzione di territorio".

A questo punto le amministrazioni stanno ricercando un soggetto che gestisca l'impianto.

L'appalto avrà una durata di quattro anni, a partire dalla data che sarà comunicata ad ultimazione degli interventi e di un suo successivo collaudo.

Il contratto potrà essere rinnovato una sola volta per un periodo massimo fino ad ulteriori ventiquattro mesi.

"Sulla base degli esiti del primo periodo di affidamento, le parti potranno pattuire una revisione delle condizioni economiche sulla base della redditività del servizio e per garantire il mantenimento delle prestazioni a favore delle pubblico" viene spiegato nella manifestazione d'interesse.

Se le manifestazioni di interesse pervenute non raggiungessero il numero minimo di cinque, l'amministrazione comunale si riserverà di procedere tramite un affidamento diretto.

Il comune inoltre potrà procedere anche in caso di presentazione di una manifestazione di interesse da parte di un'unica ditta.

Gli interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse entro le ore 12.00 del 9 giugno.