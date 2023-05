A Borghetto Santo Spirito torna la "Giornata dello Sport": due giorni di attività e benessere per i giovani studenti

È giunta ai blocchi di partenza la “Giornata dello sport”, la manifestazione sportiva organizzata dal Comune di Borghetto Santo Spirito, con il patrocinio di Regione Liguria e del CONI.

Una grande festa, realizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Val Varatella e le Associazioni Sportive del comprensorio, che si svolgerà in due giornate, giovedì 1 giugno e sabato 3 giugno, all’insegna dello sport e del benessere.ù

Giovedì 1 giugno alle ore 9, l’appuntamento è presso l’area sportiva di Via Trilussa. Protagonisti saranno gli alunni della scuola Primaria, della Scuola Secondaria di primo grado ed i bambini dell’ultimo anno della Scuola d’Infanzia di Borghetto Santo Spirito. L'evento sportivo sarà l'occasione per provare le più svariate discipline sportive e molti giochi, in un clima di sano divertimento.

I ragazzi, inoltre, avranno la possibilità di approcciarsi al mondo dei cavalli ed imparare ad averne cura.

Sabato 3 giugno la grande festa dello sport si svolgerà sul lungomare di Borghetto Santo Spirito, dalle 9:30 alle 17:00 e darà a tutti, ai giovani, ma non solo, la possibilità di avvicinare e conoscere meglio svariate discipline. Un'intera giornata dedicata allo sport in ogni sua forma e al divertimento all'aria aperta, che si aprirà con i saluti delle autorità e proseguirà, in un incontro tra sport e mare, con la consegna della Bandiera blu 2023 FEE agli stabilimenti balneari.

Dopo il volo beneaugurante delle colombe, si aprirà ufficialmente la Giornata e si potranno provare moltissime discipline: calcio, ginnastica e danza, tennis, tiro con l’arco, speed-ball, tennis tavolo, atletica, vela, windsurf, bocce, running.

Saranno inoltre allestiti alcuni stand informativi e dimostrativi da parte della Pubblica Assistenza Croce Bianca, della Protezione Civile e della Polizia Locale.

Novità dell’edizione del 2023 sarà la possibilità di partecipare gratuitamente all’escursione guidata sul Monte Piccaro “Muoviti, ma ammira respira”, che abbinerà il trekking con esercizi di rilassamento. L’escursione è condotta da una guida naturalistica, con partenza alle ore 15.00 da Piazza Madonna della Guardia (info & prenotazioni: 333.8771184).

“Ringraziamo tutte le Associazioni sportive di Borghetto Santo Spirito, Loano e Toirano che hanno aderito con slancio a questa iniziativa che vuole coniugare sport, benessere e promozione del nostro territorio - afferma l'assessore Celeste Lo Presti - Un grazie anche alla Polizia Locale, alla Protezione civile e alla Pubblica Assistenza Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito, che danno il proprio contributo per la buona riuscita di questa manifestazione. In un contesto sempre più virtuale, lo sport assume oggi ancora più valore e possiede un ruolo fondamentale come risorsa socializzante e di relazione fra le persone. Il nostro impegno prosegue per il sostegno e la valorizzazione delle realtà sportive del nostro territorio: viva lo sport!”.