Altare, messa in sicurezza ex Savam. La consigliera Scotti: "Monitorerò attentamente ogni svolgimento"

Ieri pomeriggio si è tenuto l'incontro con la maggioranza richiesto dalla consigliera comunale indipendente Rita Scotti. Argomento principale? Ovviamente la questione riguardante l'ex Savam: "Non sono emerse novità rispetto alle poche informazioni fornite sulla pagina ufficiale del comune di Altare. Mi è stato detto che la proprietà si è impegnata con tutti gli enti coinvolti ad eseguire i lavori previsti per la messa in sicurezza e quindi per la riapertura della strada, ma ancora non si conosce una data di inizio né fine lavori", spiega la Scotti.

"Pertanto, io continuerò a lavorare, monitorando attentamente tutti gli svolgimenti, dando il mio contributo nell'interesse degli altaresi, tenendo informata la cittadinanza. Ho già iniziato a pensare a delle soluzioni per lo sviluppo dell'area, realizzabili, che presenterò al sindaco".

"Altro argomento di discussione è stata la non comunicazione, sia interna che esterna. Visto che, in un anno di mandato, l'opposizione non è mai stata spontaneamente messa al corrente di nulla - prosegue - Ho chiesto che tutti i membri del Consiglio comunale vengano informati circa l'operato e le decisioni prese dal gruppo di maggioranza, e non solo per quanto riguarda l'ex Savam".

"Il sindaco si è impegnato dicendo che, almeno per quanto riguarda i fatti più eclatanti, ci avrebbe tenuti al corrente. Lavorerò perché le parole di tutti, mie comprese, non restino solo parole, ma si trasformino in fatti", conclude la Scotti.