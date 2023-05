Sat gestirà l'Ato unico dei rifiuti, orgogliosa il sindaco Giuliano: "Un unicuum, se si mettono in campo visione e competenze i risultati arrivano"

"Siamo un unicuum. È stato fatto un lavoro importante perchè non sempre le societa pubbliche sono dei carrozzoni, se gestite in maniera corretta. L'indirizzo del comune di Vado è stato rigido in questi anni e i risultati sono arrivati".

A dirlo è il sindaco di Vado Monica Giuliano in merito al passaggio entro il 30 giugno della gestione dei rifiuti provinciali a Sat, azienda nella quale proprio il comune vadese è socio maggioritario.

"La storia di Sat è stata scritta negli ultimi 30 anni, quando Vado Ligure scelse lo strumento societario pubblico per gestire la raccolta e lo smaltimento rsu e altri servizi correlati. La spinta verso una visione più ampia che traguardasse un sistema coordinato in un comprensorio esteso è arrivata grazie alla lungimiranza dei Comuni soci fondatori e i passaggi successivi hanno coinvolto tutte le diverse sensibilità del territorio provinciale, tutto ciò dimostra che se in campo si mettono visione e competenze i risultati arrivano" prosegue la prima cittadina vadese.

"Sat oggi è la società di tutti e noi vadesi ne siamo orgogliosi e sapremo fare la nostra parte sapendo che la figlia di Vado Ligure diventa oggi la casa di 65 comuni del comprensorio, ringrazio i vadesi amministratori che all’interno della società e nell’amministrazione comunale hanno saputo mettere sempre davanti l’interesse della comunità e dei suoi lavoratori" conclude Monica Giuliano.