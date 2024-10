Asl 2: restyling della palazzina di via Collodi, il servizio di distribuzione dei presidi sospeso fino al 23 ottobre

Nell'ambito degli importati lavori di ristrutturazione che stanno interessando la palazzina Asl 2 di via Collodi a Savona, il servizio Distribuzione presidi resterà sospeso fino a mercoledì 23 ottobre. Tornerà operativo dal giorno 24 ottobre nei nuovi locali a piano terra, a fianco agli sportelli CUP.

Questa nuova collocazione renderà disponibile una sala d'attesa riservata all'utenza, in una area delimitata dell'atrio.

L’intento di Asl 2 è quello di migliorare la logistica del servizio oltre alle modalità di accesso: per venire incontro alle esigenze del cittadino e per evitare attese nel ritiro delle forniture mensili, infatti verranno programmati e personalizzati gli appuntamenti, che saranno concordati direttamente con gli interessati contattando il numero 019 840 5754 o via mail farmaceuticapresidi.sv@asl2.liguria.it".