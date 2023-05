Arboscello (Pd): "Da domani parte il mio giro nei comuni savonesi. Prima tappa ad Altare"

"Una chiacchierata con Roberto Arboscello: da giovedì 1 giugno, partendo dal comune di Altare (ore 17, piazza Vittorio Veneto), avrò il piacere di organizzare un giro di incontri nei vari comuni della nostra Provincia, con il coinvolgimento delle amministrazioni locali che vorranno accogliermi".

Queste le parole del consigliere regionale del Pd che aggiunge: "Un incontro informale per mettermi a disposizione dei territori savonesi come consigliere regionale, per ascoltare ancor più da vicino le esigenze e le necessità dei cittadini, con l’obiettivo di portarle all’attenzione del Consiglio e della Giunta regionale".

"Come dimostra anche la recente tornata di elezioni amministrative, i dati mostrano un alto tasso di astensionismo con una percezione di distanza sempre più marcata tra politica e cittadini - prosegue Arboscello - Per chi rappresenta i cittadini nelle istituzioni è un dovere sempre più urgente lavorare per creare nuovi spazi di dialogo e partecipazione e dare ascolto alle preoccupazioni, le idee e le speranze di tutti i cittadini savonesi".

"La mia è un’iniziativa semplice, ma vuole dare un contributo importante per la costruzione di politiche nuove e una società più inclusiva e giusta", conclude il consigliere regionale.