Meteo weekend, estate a rilento

La situazione di blocco atmosferico in atto sull'Europa sembra ormai che persisterà anche nei primi giorni di questa estate meteorologicamente iniziata oggi. Il copione resterà all'incirca lo stesso, ovvero mattine per lo più stabili, mentre al pomeriggio e alla sera rovesci e temporali sparsi più probabili nelle aree montuose. Le temperature rimarranno attorno alla media del periodo, tenendo lontane le fiammate africane.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi, giovedì 1, a domani, venerdì 2 giugno

Le uniche giornate più stabili saranno oggi e domani. Dopo una mattinata un po' nuvolosa sul cuneese sudoccidentale, il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle pianure sia oggi che domani. Sulle zone alpine ed appenniniche sviluppo di nubi cumuliformi con isolati rovesci o temporali, oggi più probabili sull'appennino ligure, su marittime e tra verbano e valle d'Aosta. Domani stesso copione ma con fenomeni ridotti e per lo più su Alpi marittime, Valle d'Aosta e verbano.

Temperature in aumento con massime che in pianura raggiungeranno i 26/27 °C con punte fino a 28° C domani. Minime generalmente tra i 14 e i 16 °C. Venti oggi assenti o deboli a regime di brezza sulle pianure e sulle coste, tranne sulla Liguria occidentale dove in amttinata saranno ancora moderati settentrionali. Domani stesso copione ma con tendenza diventare meridionali ovunque al pomeriggio.

Da sabato 3 giugno

Stesso copione che si ripeterà da sabato in poi: al mattino più stabile e soleggiato, al pomeriggio e in serata nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi sui rilievi, che poi sabato e domenica potranno estendersi anche alle pianure per via di una circolazione depressionaria più spinta in quota di passaggio in quei giorni. Da lunedì la situazione diverrà più tipicamente estiva sempre con lo stesso copione, ma le temperature si manterranno ancora perfettamente nelle medie del periodo, con locali oscillazioni attorno ai 23/26 °C nei valori massimi.

