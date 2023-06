Savona, in tanti per l'ultimo commosso saluto per il ristoratore Nicola Marino

Tanti, parenti, amici, amministratori comunali, conoscenti si sono stretti nella chiesa di San Domenico in via Mistrangelo a Savona, per l'ultimo commosso a Nicola Marino, titolare della pizzeria "Da Nicola", mancato all'età di 92 anni.

In molti hanno voluto rendere omaggio al ristoratore conosciuto e stimato da molti per il locale di via XX Settembre davanti al Tribunale che ha fatto la storia della città della Torretta non solo per la buona cucina ma anche e soprattutto per la sua ottima gestione.

Don Piero Giacosa nella sua predica e una nipote lo hanno ricordato tra la commozione dei presenti che tanto hanno voluto bene a Nicola.

"Nicola se n’è andato. Anche se, siamo certi, non se ne andrà mai davvero. Tutto quello che era, resta. Il suo modo di fare che mischiava calma a estro, bontà a decisione, la sua naturale inclinazione a fare sentire le persone a casa, il suo essere schivo ma sensibile, risoluto ma accogliente, il saper custodire e proteggere ciò che ci appartiene e che ci rende felici - il messaggio di cordoglio del ristorante - Non sappiamo come sarà Nicola senza Nicola, non riusciamo neppure a immaginarlo. Ma di una cosa siamo certi: sarà come avrebbe voluto lui. Buon viaggio, Nicola, che hai sempre creduto nella meravigliosa arte della gioia. E ce l’hai regalata".