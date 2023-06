Trovato l'accordo tra Comune di Savona e Ata. L'abbonamento per residenti al park di via Saredo resta a 36 euro

"La cosa ci sorprende molto" aveva detto pochi giorni fa l'assessore alla Mobilità Ilaria Becco quando Ata aveva comunicato che dal 1 giugno l'abbonamento mensile del parcheggio di via Saredo per i residenti non sarebbe più stato alla trafigga agevolata di 36 euro ma sarebbe tornato a 90 euro. Una decisione presa dalla partecipata in via unilaterale e contestata da Palazzo Sisto.

L'amministrazione ha così avviato una trattativa con Ata chiedendole di per mantenere l'abbonamento agevolato. Ora l'accordo è stato trovato come annunciato da Ata. "Si comunica che Ata spa e Comune di Savona – dice la partecipata- hanno raggiunto un accordo per mantenere l’agevolazione sul prezzo dell’abbonamento nel parcheggio Doria a 36 euro per gli aventi diritto.Si comunica, altresì, che Ata spa, in linea con le finalità del Piano Concordatario , prevede l’alienazione dei posti auto del parcheggio Doria tramite esperimento di asta pubblica di prossima pubblicazione, pertanto, gli abbonamenti mensili verranno mantenuti fino al 30/09/2023".

La tariffa ridotta era stata richiesta dal Comune la scorsa estate per agevolare residenti e compensare i posti auto che si sono persi in corso Vittorio Veneto e via Nizza in seguito all'intervento di restyling del fronte mare di Ponente. Una soluzione per fare fronte alla penuria di posti auto in zona che nel periodo estivo diventa ancora più critica. Erano stati individuati come ‘residenti’, e quindi aventi diritto all'agevolazione, coloro che risiedono nella zona compresa tra la sede ferroviaria, corso Svizzera e via Cherubini.