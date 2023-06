Cisano, fiamme in discarica: in azione Vigili del fuoco, rogo circoscritto

Fiamme in una discarica a Cisano sul Neva. L'allarme è stato lanciato intorno alle 13 facendo scattare l'allarme da parte dei residenti per la fitta coltre di fumo nero sollevatasi dall'area.

Sul posto si sono recati i Vigili del fuoco con squadre da Finale e anche Sassello, che hanno circoscritto l'area interessa tra due muri in cemento che separano le diverse tipologie di rifiuti, aiutandosi con una benna, in tempo per evitare guai peggiore e hanno dato quindi via alle operazioni di spegnimento.

Intervenuta in un iniziale presidio anche una squadra di volontari AIB.

I danni causati dall'incendio, le cui motivazioni saranno appurate dai pompieri, sembrerebbero essere stati contenuti.