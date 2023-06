Albisola, asfalto danneggiato dai mezzi pesanti in Corso Mazzini e Corso Ferrari. Il sindaco: "Se si svuole scongiurare la chiusura tutti devono aiutare"

"Se si vuole scongiurare la chiusura tutti mi devono aiutare, il porto è infatti economia per tutti. La situazione è insostenibile".

È stufo il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini visto che a seguito del passaggio dei mezzi pesanti in Corso Mazzini e corso Ferrari, come gli è stato segnalato dagli uffici comunali, l'asfalto si è deteriorato in più punti.

"Oggi bisogna guardare non al futuro, non al solo al completamento dell'infrastruttura ma nell'immediato - spiega Garbarini - Ci sono dei tratti in Corso Ferrari e Corso Mazzini in cui l'asfalto è stato sfondato. Se si prende il tratto dalla rotatoria di corso Ferrari verso Celle si vede invece che lo stato del manto stradale non è segnato dai mezzi".

"Mi aspetto che qualcuno mi dia una mano, non si può immaginare che il comune investa più di un milione di euro - puntualizza il primo cittadino albisolese - Non si possono fare infatti solo bitumature, ma bisogna rifare totalmente l'asfalto".

Dito puntato anche contro le chiusure notturne del casello di Celle che portano i camionisti a uscire dal casello albisolese e attraversare quindi Corso Mazzini e Corso Ferrari.

Il sindaco quindi scriverà alla Prefettura, ad Autostrade, Anas, alla Provincia, alla Regione e ai sindaci dei comuni limitrofi.