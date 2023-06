Andora, le scuole medie festeggiano la Giornata Mondiale dell'Ambiente ricevendo la Bandiera Verde FEE

La scuola secondaria di primo grado Benedetto Croce di Andora festeggia la Giornata Mondiale dell'Ambiente ricevendo la Bandiera Verde riconoscimento ottenuto nell'ambito del progetto Eco- Schools promosso dalla FEE.

Prima della presentazione dei progetti che sono valsi alla scuola il riconoscimento, il sindaco Mauro Demichelis, il vice sindaco Paolo Rossi e l'assessore all' Ambiente Maria Teresa Nasi, hanno incontrato una delegazione di studenti del Consiglio comunale dei Ragazzi e del Comitato Eco Schools che hanno proposto alcuni interventi per migliorare ulteriormente le buone pratiche a favore del risparmio energetico in una scuola che è stata già oggetto di importanti lavori di riqualificazione energetica fra cui la posa del cappotto termico.

"Complimenti agli studenti della Scuola Secondaria I grado Benedetto Croce per la conferma della Bandiera Verde FEE. - ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis - Un riconoscimento che premia l’impegno per la diffusione nel quotidiano delle buone pratiche green che ho potuto verificare personalmente grazie a un incontro con una delegazione di studenti appartenenti al Comitato del progetto Eco-Schools e al Consiglio Comunale dei Ragazzi. Insieme abbiamo parlato dell’avvenuta riqualificazione energetica del plesso di via Cavour che ne ha fatto uno dei più efficienti fra gli edifici scolastici italiani di non recente costruzione. Volentieri ho accolto i suggerimenti dei ragazzi per accorgimenti realizzabili nel lungo e nel breve periodo come la dotazione di timer per le luci dei corridoi. Mi complimento con i docenti per le concrete riflessioni suscitate negli studenti delle scuole medie, ben espresse nei lavori presentati che le referenti regionali FEE del programma Eco-Schools, Albina Nocca e Marina Dri, hanno premiato con convinzione.