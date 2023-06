Alassio: solidarietà e raccolta di beni di prima necessità a favore dell’Emilia Romagna. Oggi partono i primi aiuti.

Anche Alassio dimostra di essere una comunità solidale mobilitandosi per portare un aiuto concreto ai residenti nelle zone dell''Emilia Romagna colpite dall’alluvione.

A promuovere e coordinare una raccolta di beni di prima necessità è stata la Fidapa di Alassio presieduta dalla presidente Cinzia Salerno, docente I.I.S. Giancardi Aicardi Galilei e consigliera alle Pari Opportunità del Comune di Alassio, che si è mobilitata per raccogliere materiali da inviare alle città dell’Emilia Romagna, in particolare Cesena e Forlì, dove si continua a spalare fango tra i fiumi ancora in piena.

Nei giorni scorsi, grazie alla mobilitazione delle socie della Fidapa, sono stati raccolti molti prodotti e generi di prima necessità, che sono stati ordinati e sistemati in scatoloni pronti ora per il viaggio in Emilia Romagna.

Il Sindaco Marco Melgrati ha affidato alla Protezione Civile il compito di trasportare i beni di prima necessità, che partiranno questa mattina e saranno consegnati nei punti raccolta delle fiere di Forlì e di Cesena.

Cinzia Salerno, in questa giornata importante vuole ringraziare i cittadini alassini che con grande cuore si sono mobilitati per la raccolta: “In poco tempo abbiamo coinvolto tantissimi cittadini e speriamo che la nostra catena di solidarietà possa essere di aiuto alla popolazione colpita dall’alluvione. Il nostro impegno non termina oggi, ma manteniamo attiva la straordinaria solidarietà della nostra comunità”