Meteo, tempo più stabile e primi tepori estivi

Lentamente da questa settimana si instaurerà una area di alta pressione che porterà più stabilità da metà settimana. Rimarranno però presenti episodi di attività temporalesca sulle zone alpine. Temperature in lento ma graduale aumento.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 5, a giovedì 8 giugno

Oggi nuvoloso al mattino ma con schiarite sempre più ampie a partire da nord. Al pomeriggio tuttavia si attiverà nuovamente la nuvolosità cumuliforme con rovesci e temporali sparsi su Alpi settentrionali e occidentali, nonchè su Liguria orientale appenninica con possibile interessamento delle coste. Non sono esclusi locali episodi anche in pianura del tutto irregolari. La trama sarà per lo più simile fino a giovedì, con tendenza a diminuzione dei fenomeni.

Temperature che lentamente saliranno nel corso dei giorni, con massime che in pianura toccheranno i 25/26 °C e punte di 27 su pianure orientali. Minime tra 14 e 16 C°, sulle coste fino anche 17/19 °C. Venti oggi deboli nordorientali, da domani assenti o deboli a regime di brezza.

Da venerdì 9 giugno

La tendenza per il fine settimana sembra delineata solo per le temperature, che saranno ancora in ulteriore leggero aumento fino a domenica. Per le condizioni del cielo ci sarà da capire se proseguirà ancora sulla strada dell'instabilità pomeridiana o se l'alta pressione si rinforzerà ancora un po' per darci il primo fine settimana estivo del 2023 anche in montagna.

