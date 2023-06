Precompilata 2023: incontro online con i cittadini della Liguria

L’Agenzia delle Entrate della Liguria organizza un webinar gratuito per illustrare la dichiarazione precompilata 2023, le modalità per visualizzarla, eventualmente integrarla, e inviarla in autonomia. L’incontro si terrà il 14 giugno 2023, dalle 14.30 alle 16, ed è aperto ai cittadini della regione.

La precompilata 2023 – Durante il webinar i funzionari dell’Agenzia illustreranno come accedere al servizio online, come procedere fino all’invio e le novità 2023, tra cui la possibilità di affidare la propria dichiarazione a una persona di fiducia.

Come partecipare – Per partecipare e ricevere il link al webinar è necessario inviare una mail entro il 13 giugno 2023, con oggetto “Webinar Liguria precompilata 2023”, alla casella dr.liguria.relazioniesterne@agenziaentrate.it, indicando il proprio nome e cognome.