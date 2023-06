Consigli per una gita fuori porta? Dal 16 al 18 giugno vieni ad Asti per il “weekend in rosso!”

Grande attesa ad Asti per il “weekend in rosso”, in programma dal 16 al 18 giugno: una tre giorni che spazierà a 360 gradi dall'automobilismo all'enogastronomia, all'ambito artistico e museale.

Dopo 75 anni, torna ad Asti la storica 1.000 Miglia, competizione automobilistica su strada disputata dal 1927 al 1957. Dal 1977 la Mille Miglia, diventata 1000 Miglia, rivive sotto forma di gara a tappe di bellissime auto storiche, prodotte non oltre il 1957, partecipanti o almeno iscritte alla corsa originale. Transiterà per le vie della città anche con le auto del "Ferrari Tribute" e "1000 Miglia Green", componendo un programma unico e straordinario.

A questo importante evento si sommerà “Non solo rosse”, una mostra di design e foto a Palazzo Mazzetti con l'esposizione di disegni di Aldo Brovarone, maestro designer automobilistico di svariati modelli italiani di successo e l'esposizione di oltre un centinaio di immagini del fotografo pubblicitario Enzo Isaia che con i suoi selezionati scatti parla dell'automobile, si compone una mostra molto singolare. Mostra unica e irripetibile che sarà presentata, grazie alla disponibilità della Fondazione Asti Musei, che ha messo a disposizione Palazzo Mazzetti, dal 5 giugno al 2 luglio.

Inoltre, grande spazio all’enogastronomia: nella serata del 16 e 17 giugno (dalle 19 alle 24) e la domenica a pranzo, andrà in scena anche Winestreet, organizzato dall’associazione culturale CRE(AT)IVE, con degustazioni itineranti delle eccellenze enogastronomiche astigiane in 44 locali del centro città.

Infine, dal 17 al 19 giugno, i cortili del centro cittadino ospiteranno anche la 13esima edizione del Concorso Teatrale “Scintille".