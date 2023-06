“Omaggio a Italo Calvino nella Globalità dei Linguaggi”: a Savona la Mostra Art Ribel a 100 anni dalla nascita del grande autore

“Omaggio a Italo Calvino nella Globalità dei Linguaggi” è il titolo della Mostra Art Ribel per questa 48° edizione italiana e terza a Savona a 100 anni dalla nascita di uno dei più grandi autori del 1900: la memoria del mondo impressa nel DNA come dignità dell'umanità intera.

La città di Savona è stata solidale con la Globalità dei Linguaggi (GdL), disciplina della Comunicazione ed Espressione ai fini dell’Integrazione, fin dal 1978, con la pubblicazione sul “Brandale Interventi” della prima Ricerca sullo “Scarabocchio nella GdL”, presentata alla Biennale di Venezia e poi, con la ricerca fatta con il prof. Mantero sullo sviluppo creativo dell’U-MANO, pubblicata sulla rivista “Manovre”, collaborazione continuata fino ad oggi con la dott.ssa Rosita Bormida dell’ASL2 di Savona.

Un ‘filo rosso’ “dall’Arte all’Arte di Vivere” tessuto nei vari servizi sociali della Cura, tramite le Scuole estive di MusicArTerapia nella GdL confluite da Ceriale, Imperia, Recco a Savona, con coinvolgimenti dei servizi pedagogico-terapeutici. Un grande ringraziamento va quindi al Comune di Savona, sempre impegnato nella ‘Cultura dell’Integrazione attraverso l’Arte’, che in questa nuova edizione viene riproposta in dialogo con tutto il ‘Grembo Sociale’: scuola, extra-scuola, artisti, luoghi della riabilitazione, centri diurni, case famiglia per anziani, etc.

La Mostra ospiterà opere del Bambino dell’Handicappato dell’Artista (BHA), che autotelicamente e spontaneamente si esprimono, migliorando la qualità di vita propria e degli altri. Gli artisti esponenti in incognito, si riveleranno nel dialogo con Stefania Guerra Lisi il 7 giugno 2023 alle ore 14.00 presso la Sala della Sibilla.

Ringraziamo i numerosi Esperti e tutti coloro che parteciperanno e interverranno il 6 giugno dalle 15.00 alle 18.00 presso la Sala della Sibilla alla Tavola Rotonda dal titolo: ”Dalle Arti all'Arte di Vivere con Italo Calvino nella Globalità dei Linguaggi”, dove si di-Mostra che nell'Integrazione delle Diversità 'La Bellezza salverà il mondo' con il contributo di tutti noi. Introdurranno la tavola rotonda la dirigente Silvana Zanchi e i ragazzi delle classi 5 A e B della scuola primaria Mazzini dell'I.C. Savona I Don A. Gallo con il loro testo corale “Noi siamo il mare”.

Sono previste Visite Guidate dalla prof.ssa Stefania Guerra Lisi, con lettura delle opere secondo la simbologia della GdL, alla Mostra di Art RiBel al Priamar nei giorni 6 e 7 giugno 2023 e ai Murales “Calvino e le Cosmicomiche, Despina e Le spiagge invisibili nella Globalità dei Linguaggi” creato da ragazzi e artisti presso l’Istituto Comprensivo I di Savona nella sede di via Verdi 15 alle ore 8.45 del giorno 6 giugno 2023.

Vi aspettiamo alle 10.00 del giorno 7 giugno 2023 presso la fortezza del Priamar con i ragazzi delle classi 5 A,B,C della scuola primaria Mazzini dell'I.C. Savona I Don A. Gallo che presenteranno lo spettacolo “Le Nostre Cosmicomiche” a conclusione di un percorso di didattica educativa per la pace di 5 anni di Ricerc'Azione nella GdL giudate dalla maestra Sara Delfino e colleghe con la supervisione della caposcuola Stefania Guerra Lisi.