Domani, mercoledì 7 giugno, si terrà ad Albenga il Convegno “Il benessere nell’arco della Vita” organizzato dalla Società Italiana di Promozione della Salute (SIPS) Liguria con la collaborazione di ASL1; ASL 2 e Clinica San Michele.

“Con il meeting di domani intendiamo ripartire post covid dalle nostre origini festeggiando così gli 11 anni di attività: la Società Italiana di Promozione della Salute è stata fondata nel gennaio 2012, la delegazione ligure nasce poco più avanti nel giugno dello stesso anno presso la Clinica San Michele di Albenga. La SIPS promuove da sempre la cultura della collaborazione interprofessionale per supportare le politiche della promozione della salute, seguendo le indicazioni della Carta di Ottawa -OMS che hanno come obiettivo il benessere” spiega la Dott.ssa Sabrina Bonino, Presidente SIPS Liguria.

Facendo un piccolo passo indietro possiamo affermare che le presidenze di Elio Garbarino e Rita Gagno hanno offerto molti eventi formativi sia a carattere nazionale ( La promozione della salute, a Genova) che locale ("I mille volti della relazione "ad Albenga ). Nell'ultimo periodo, in coincidenza con la pandemia da Covid-19 e la presidenza attuale di Sabrina Bonino sono stati realizzati diversi webinar con la partecipazione di ospiti nazionali.

Ora con il "Il benessere nell'arco della vita" la Società intende fare una rassegna delle iniziative del nostro territorio ligure grazie agli interventi di diversi professionisti ed attori della sanità ligure come il Prof.Nicola Nante, le dottoresse M. Cirone, M. Astengo, L. Rambaudi, P.Cardinali, D.Guasco, P.Paccagnella, D.Pelosi e il dottor M.Fulgheri,

I lavori saranno introdotti dal Sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e, a conclusione della sessione didattico-formativa, verrà consegnato un premio a Rosella Scalone, Presidente Save the Woman, per avere promosso la salute attraverso la chatbox "Non posso parlare".

“Siamo molto soddisfatti di questo nuovo incontro: abbiamo riscontrato un grande interesse tra i professionisti della salute e non solo. Dovendo limitare la partecipazione in presenza a 80 persone, l’evento sarà fruibile anche sulla piattaforma Zoom e verrà caricato sul canale Youtube Sipsliguria. Infine vogliamo ringraziare la clinica San Michele, Asl1 e ASL 2 per il patrocinio e il sostegno che ci hanno voluto concedere” conclude la Dottoressa Bonino.