A Villanova d'Albenga il giallo si tinge di birra: Maurizio Pupi Bracali presenta "Primavera nera"

Come nasce un giallo? Se ne parla giovedì 30 luglio, ore21.15, con Maurizio Pupi Bracali ospite della rassegna "Autori a Bossoleto" dove presenterà il suo nuovo giallo “Primavera nera” (edizioni del Delfino Moro).

Dopo il debutto di successo con Marco Carena, l’ironia dell’ispettore Calcagno sarà protagonista, insieme alle fedeli birre dell’investigatore. Ad indagare la mente dello scrittore e dell’investigatore sarà la giornalista Monica Napoletano, conduttrice della rassegna organizzata dal Comitato di Bossoleto, con il patrocinio del comune di Villanova d’Albenga e il sostegno delle edizioni del Delfino Moro.



“Primavera Nera” offre al lettore una intricata trama piena di colpi di scena, episodi divertenti e verità locali svelate: ha al centro l’assassino di un barbone, perpetrato a Ceriale a poca distanza dalla casa dell’ispettore. Una morte di quello che appare uno sconosciuto, senza identità la cui indagine viene subito archiviata. Ma il team dell’ispettore Calcagno, continua le indagini di nascosto, cosa che fa nascere anche situazioni divertenti in una trama che, traccia dopo traccia, svela il mistero nelle ultime pagine.

Una serata che andrà a tutta birra, Vista la passione dell’ispettore calcagno per questa bevanda.



Ottavia Castellaro esperta in mixology ha ideato e dedicato a Pupi Bracali il cocktail “Tracce” tratto anche dal suo libro Aromatiche da bere. Sponsor della serata è “Scola Beaer Naturalmente” che ha offerto l’ingrediente d’ispirazione del cocktail. E' una birra artigianale a cui verrà aggiunta una vaporizzazione di una tintura fatta con mirra, fiori di osmanto, salvia e lavanda imperia. La versione analcolica sarà un infuso di mirra e luppolo con erba limonina ( di Bossoleto) e salvia.

La serata si concluderà con un brindisi insieme allo scrittore a cura del Comitato di Bossoleto. Il suggestivo e fresco Borgo di Bossoleto si trova a pochi chilometri da Alassio e Albenga. L'ingresso è libero.