Cybersecurity del Lussemburgo: l'albissolese Elena Kaiser responsabile per il governo del Granducato

Legal e policy advisor dell'agenzia nazionale di cybersecurity di Lussemburgo.

Questo l'importante ruolo di Elena Kaiser, 33 anni, di Albissola Marina che nelll’agenzia, si occupa di tutte le questioni giuridiche e policy legate alla cybersecurity e alla protezione dei dati, sia sotto un profilo nazionale, che europeo ed internazionale.

Ha studiato al liceo Chiabrera di Savona, indirizzo linguistico e si è laureata all'Università di Genova con una tesi sul Diritto Internazionale.

Dal 2017 è abilitata all'esercizio della professione forenza e nel 2019 ha completato un dottorato di ricerca in Diritto pubblico, internazionale ed europeo presso l'Università degli Studi di Milano, presentando una tesi sulle limitazioni alla tutela dei dati personali per ragioni di sicurezza nazionale ed esigenze di law enforcement.

Da gennaio 2022 è delegata ufficiale per il Lussemburgo per negoziare la nuova convenzione delle Nazioni Unite sulla cybercrime; ha rappresentato inoltre il paese in diverse conferenze internazionali ed europee per tematiche legate alla cybersecurity e all’Internet Governance.

Parla correntemente inglese, tedesco e francese.