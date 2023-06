Demolizione e ricostruzione del ponte sul torrente Segno a Vado: entro la fine dell'estate l'avvio dei lavori

Nella mattinata di oggi il sindaco Monica Giuliano e il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi hanno incontrato i tecnici di Anas per la supervisione delle fasi di cantierizzazione finalizzate alla demolizione e ricostruzione del ponte sul Torrente Segno.

"Si tratta di un'opera necessaria ed urgente per due fattori: la mitigazione del rischio idraulico, che verrà adeguato alle norme vigenti e la staticità del ponte stesso" dicono il sindaco e l'assessore.

Entro la fine dell’estate verrà dato l'avvio dei lavori per lo spostamento dei sotto-servizi (tubazioni e infrastrutture di vario genere) ed in quella fase la circolazione rimarrà invariata.

Dopo l'estate verrà avviata la realizzazione delle "spalle" del nuovo ponte e in quella fase verrà mantenuto un senso unico alternato, salvo lavorazioni temporanee o necessarie, fino ad una chiusura della viabilità nelle ultime settimane, in cui rimarrà percorribile la direttrice che dall’Aurelia svolta verso via Caduti della Libertà permettendo di raggiungere il Ponte Peluffo e nuovamente rientrare sull’Aurelia.

Non appena sarà pronta la nuova struttura, procederanno alla demolizione e posizionamento del nuovo ponte.

In quella fase di chiusura del traffico, verrà mantenuta la direttrice dall’Aurelia che svolta verso via Caduti della Libertà, permettendo di raggiungere il ponte Peluffo potendo nuovamente rientrare sull’Aurelia, attuando modifiche del traffico temporanee tali da consentire il trasporto pubblico locale e la viabilità costiera.

L’assetto definitivo, alla fine dei lavori, prevederà il doppio senso di marcia sulla Via Aurelia ed il senso unico di percorrenza da Via Aurelia a Via Caduti della libertà.

"A breve verranno organizzati altri incontri con i referenti Anas per aggiornare il cronoprogramma dei lavori - concludono Giuliano e Gilardi - Sarà cura dell’amministrazione comunale comunicare le date precise delle singole fasi, informando puntualmente le attività e i residenti sulle tempistiche e le modifiche viabili. L’opera è fondamentale per la messa in sicurezza del centro di Vado Ligure".