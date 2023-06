Rinnovo cariche in Coldiretti: in aumento le donne ai vertici della federazione

Si è chiuso ieri con l’assemblea di zona di Albenga il percorso di rinnovo degli organi territoriali, sezionali e zonali di Coldiretti Savona. Un percorso iniziato lo scorso 9 febbraio e che terminerà il prossimo 19 giugno, giorno in cui la nostra Federazione ha fissato l’assemblea provinciale che eleggerà ufficialmente il suo Presidente.

“Le 26 assemblee sezionali e le 4 assemblee zonali hanno visto l’elezione di oltre 150 dirigenti alla carica di consigliere sezionale – spiegano Marcello Grenna e Antonio Ciotta, Presidente e Direttore di Coldiretti Savona – con molte riconferme che si affiancano a diverse nuove elezioni tra i vertici: 10 su 26, per la precisione. E, con orgoglio, possiamo confermare anche un importante incremento della presenza femminile al governo della Federazione”. Un dato, questo, confermato anche dall’elezione a Presidente dei pensionati savonesi della cuoca contadina albenganese Gabriella Caratti, avvenuta nel mese di maggio insieme ai rinnovi degli altri organi, culminati con la riconferma di Anna Fazio alla guida del Movimento provinciale Donne Impresa e l’elezione di Marco Ascheri a nuovo Delegato dei Giovani Coldiretti per la provincia di Savona.

Tutto pronto, insomma, per l’assemblea provinciale del prossimo 19 giugno. “Ci prepariamo al prossimo importante appuntamento – concludono Grenna e Ciotta – con rinnovato entusiasmo e tante progettualità da sviluppare a tutela dell’imprenditoria agricola del savonese”.

Le assemblee sezionali e zonali hanno eletto, rispettivamente 26 Presidenti di sezione e 4 Presidenti di zona. Ultima Presidente eletta in ordine di tempo è stata Micaela Pizzo per la zona di Albenga, che si unisce a Davide Fazio (Ceriale), Giorgio Guardone (Andora), Mirella Marcarino (Alassio), Marcello Grenna (Casanova Lerrone), Pierfranco Montina (Cisano Sul Neva) e Andrea Ciocca (Vendone) per quel che concerne l’area albenganese. Accanto a loro, per la zona di Savona, è invece stato eletto precedentemente a Presidente di zona Giuseppe Rebella (Quiliano), assieme ai Presidenti sezionali Davide Busca (Savona), Silvio Gallo (Stella), Franco Orsi (Sassello) e Paolo Calcagno (Celle Ligure). La zona di Finale Ligure ha poi visto la riconferma di Andrea Bergallo di Pietra Ligure, cui si sono uniti all’interno del medesimo areale Valentina Pistone (Giustenice), Matteo Ruffino (Finale Ligure), Michele Ricci (Tovo San Giacomo), Lorenza Marchisio (Toirano), Valentina Durante (Orco Feglino), Francesco Gandolfi (Loano) e Alessandra Bianchi (Rialto). Per la zona di Cairo Montenotte, infine, le assemblee hanno confermato a Presidente di zona l’imprenditore Eugenio Icardo di Murialdo, al cui fianco sono stati scelti Francesca Vinotti (Cairo Montenotte), Stefano Ghiso (Dego), Bruna Facelli (Cosseria), Andrea Pastorino (Pontinvrea) e Niccolò Canepa (Calizzano).