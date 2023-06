Toirano, partiti i lavori del primo lotto di rigenerazione urbana: al via la riqualificazione di Via Mainero (FOTO)

Lunedì 5 giugno sono iniziati i lavori del primo lotto di Rigenerazione Urbana nel Comune di Toirano.

Obiettivo dell’Amministrazione De Fezza è quello di dare una nuova veste, più funzionale e moderna ad alcune zone del Centro Storico di Toirano senza stravolgere le componenti storico-architettoniche che lo contraddistinguono.

Per questo lo studio nella sua globalità è stato affidato alla Studio Dedalo di Savona, specializzati nei restauri e negli studi di insieme dei borghi storici. L’intero studio è stato suddiviso in lotti funzionali. Il primo che comprende la rigenerazione e riqualificazione urbana di Via P. Mainero è interamente finanziata dal Comune di Toirano, per un importo cdi circa 86 mila euro.

Il progetto prevede il rifacimento dei marciapiedi, con l’adeguamento dei sottoservizi, con particolare attenzione alle acque bianche e alla disposizione del verde pubblico.

"Sono molto soddisfatto - dichiara il sindaco De Fezza - in quanto quest’opera rappresenta il primo passo verso un a riqualificazione e rigenerazione dell’intero Centro Storico di Toirano, da sempre molto apprezzato per le sue caratteristiche storico culturali. Credo che compito di un’Amministrazione attenta sia comunque quello di adeguare e migliore nel tempo il proprio patrimonio edificato, anche in considerazione delle nuove urbanizzazioni.

Riqualificare via Mainero non vedrà solo il rifacimento dei marciapiedi ma sarà occasione per mettere ordine ai parcheggi, che non cambieranno nel numero e alla viabilità della zona".