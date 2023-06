Turismo, Balzola (Confcommercio): “Ponte del 2 giungo fantastico, ma parcheggi e autostrade restano punto critico”

“Il week end dal 2 al 4 giugno si è dimostrato sicuramente un ottimo inizio per la stagione estiva 2023”. A confermarlo sono i due presidenti delle Delegazioni Territoriali di Confcommercio Savona, Daniele Ziliani del Ponente e Alessandro Patanè del Levante. “Sui due lati della Provincia l'affluenza è stata importante quasi al di sopra delle aspettative”, affermano. E ne è convintissimo anche il presidente di Fipe Confcommercio Savona Carlomaria Balzola che ha tracciato un primo bilancio del ponte appena trascorso ai microfoni di Savonanews: “Un ponte lungo straordinario, una presenza molto importante in tutti gli orari di lavoro. Quindi parliamo di colazione, pranzo, servizio di metà pomeriggio, aperitivi, il servizio serale, gli stabilimenti balneari. Veramente un grande ponte, a dimostrazione, per l’ennesima volta, quanto in Liguria l'offerta degli operatori sia particolarmente apprezzata nei nostri ospiti italiani e dai molti stranieri, francesi, ma anche provenienti dal nord Europa. Questo fa anche capire quanto i prodotti turistici siano particolarmente impattanti sul mercato estero, è un aspetto molto importante, per il lavoro che si sta facendo di rafforzamento dell'immagine tramite i servizi di ricettività, di somministrazione, di ristorazione”.

Sembrerebbe tutto straordinario, dopo gli scenari pessimistici degli ultimi 3 anni che hanno fatto registrare nel comparto risultati negativi e chiusure a causa del Covid. No, perché c’è un “ma”. E si lega alla carenza infrastrutturale che purtroppo, malgrado i grandi sforzi degli operatori turistici, non pongono la Liguria al pari di altre mete turistiche che, spesso, non hanno il patrimonio naturale e culturali che ci contraddistingue. Sì, si parla di viabilità e di parcheggi.

“Tutti i comuni si stanno adoperando per valorizzare i centri storici anche con la creazione di aree pedonali, ma è necessario un grandissimo lavoro di intermediazione, di creazione di un piano parcheggi, che deve fare parte integrante dell'offerta. Anche così si valorizzano e si rendono appetibili le città, perché non è pensabile che i turisti debbano fare chilometri a piedi per raggiungere il centro – spiega Balzola -.Ci sono tutti i presupposti per fare una grande stagione, ma dobbiamo interfacciarci in maniera sempre più stretta e costante per far comprendere alle amministrazioni comunali che ogni città necessita di un piano parcheggi, indirizzando in tal senso risorse a bilancio importanti, se veramente vogliamo dare una riqualificazione urbana di grande valore”.

Non solo parcheggi, ma anche la viabilità e autostrade rappresentano ormai il tallone d’Achille della Liguria. “Ribadisco che on possiamo pensare di essere turisticamente appetibili se non abbiamo infrastrutture in linea con l'offerta. Necessario chiedere alla politica di dare risposte forti in questo, perché non possiamo veramente essere nelle mano di situazioni come quelle che si sono create nelle nostre autostrade nei giorni scorsi. Il Pnnr serve anche a questo, per riuscire a trarre delle progettualità che diano delle risorse”.

L'impressione è che gli operatori stiano lavorando bene, c’è stata un’evoluzione anche tra gli amministratori, molti Comuni si stanno dotando di un manager per lo sviluppo turistico, ma c’è una problematica importante da risolvere. “Dobbiamo rimarcarlo con forza, per non rischiare di perdere preziose prenotazioni. Ora la politica deve andare di pari passo, perché le autostrade sono un disastro. Certo, sono un disastro come permanenza, sono un disastro come servizi: non si può sopportare questa situazione. Come possiamo essere competitivi contro colossi del turismo che hanno tutto da invidiare a noi, però hanno strade percorribili normalmente e le mete sono facilmente raggiungibili?”, conclude Balzola con veemenza.

Fortunatamente, molti turisti hanno deciso di trascorrere comunque momenti di svago e relax nella nostra Liguria e nel nostro savonese.

"Dopo un mese di maggio sottotono, causa il tempo meteorologico non favorevole, finalmente con il ponte del 2 giugno tutte le attività economiche del territorio possono dirsi soddisfatte - afferma Alessandro Patanè, presidente della Delegazione del Levante Savonese di Confcommercio -. Unico rammarico, a causa del solito caos autostrade, la domenica già di prima mattina ha visto la partenza di molti turisti preoccupati di dover affrontare estenuanti code per il rientro".

"Non solamente mare, ma anche presenze nell'entroterra, per tutti i comuni che nel tempo hanno saputo sviluppare proposte volte alla valorizzazione dell'ambiente e delle tipicità locali - afferma Daniele Ziliani dal Ponente -. Questo inizio di stagione ci fa ben sperare per tutta l'estate in presenze notevoli sulla nostra riviera sia di clienti italiani ma anche di stranieri che nuovamente sono tornati a frequentare la nostra regione" concludono da Confcommercio.