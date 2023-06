L'ex deputato varazzino Battelli passa dal M5S a +Europa: "Un partito con le idee molto chiare, lontano dai compromessi"

Non farà più parte del MoVimento 5 Stelle l'ex deputato varazzino Sergio Battelli. Dopo l'esperienza parlamentare pentastellata che lo ha visto per due legislature alla Camera con un'esperienza da presidente della Commissione Affari europei ha infatti annunciato il passaggio a +Europa.

"Un partito piccolo, ma con le idee molto molto chiare, lontano dai compromessi, lontano dalle ambiguità, vero, radicale, davvero progressista e innovativo. Ho deciso di dare una mano, di entrare in punta di piedi con rispetto e abnegazione, sapete il motivo? Perché più Europa è figo, parla ai giovani per i giovani, guarda al futuro per migliorarlo, con rispetto per il passato" si legge sull'agenzia ADN Kronos.

Battelli ha quindi spiegato come il partito scelto lotti da sempre "per i diritti, veri, reali, lotta contro le diseguaglianze, lotta per l’equità, contro le corporazioni che distruggono la concorrenza, contro chi vuole tornare indietro e privarci della libertà, lotta per una cannabis libera e normata, responsabilità, tutela dell’ambiente, protezione dei più deboli, promozione delle diversità. Poi l’Europa, un’Unione progressista e federale, democratica, un’Unione dei popoli europei, concreta, reale, non un ibrido come quello attuale che dimostra e ha dimostrato tutte le sue ambiguità. Tutto questo mi è sempre piaciuto".