Tragedia a Savona, donna cade dal quinto piano in via Garroni: deceduta

Soccorsi mobilitati per una donna caduta dalla propria abitazione, pare dal quinto piano. L'allarme è stato lanciato nella prima mattinata odierna, poco dopo le ore 6, in via Nicolò Cesare Garroni a Savona.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco della centrale operativa di Savona, un'ambulanza della Croce Oro - sezione Savona, l'automedica e i carabinieri.

Nonostante i tentativi di rianimazione, la donna è deceduta sul posto. La dinamica è ancora in via di accertamento. Nessuna ipotesi viene esclusa, neppure quella che all'origine della caduta possa esserci un gesto volontario.