Savona, un'ora di pioggia e Zinola si allaga: negozi sotto l'acqua (FOTO e VIDEO)

Una bomba d'acqua e il quartiere di Zinola finisce sotto l'acqua. In via Nizza, lato monte, nei pressi della chiesa, si sono allagati una dozzina di negozi, oltre ad alcune cantine e magazzini.

"Hanno fatto i lavori e hanno lasciato tappati tutti i tombini. Nella prima pioggia di questa mattina in un'ora c'era un metro d'acqua. I negozianti sono disperati da quella parte. Tabaccheria e panetteria hanno buttato via tutto" ha detto un residente.

"Ci saranno almeno 100mila euro di danni - dice Maurizio del Panificio Zinolese - sono andati distrutti un'impastatrice, cella per la lievitazione, frigoriferi , una sfogliatrice. Ci sarà stato mezzo metro d'acqua mista a fogna. Sono anni che facciamo segnalazioni al Comune, che andiamo mail ma non é stato fatto nulla. Abbiamo più volte detto che c'è puzza di fogna, che qualcosa non funziona, ma niente".

I commercianti chiederanno un incontro con il Comune, nei prossimi giorni, per chiedere che si intervenga e la cosa venga risolto in modo definitivo.

"C'era l'acqua quasi alle ginocchia - dichiara Lucia Favale del ristorante Contadino Marino - un disastro e succede da anni. Per fortuna ci sono questi angeli, i vigili del fuoco, che ci stanno aiutando. Non li ringrazierei mai abbastanza".

Tutto é successo in breve tempo, una decina di minuti. "Non é la prima volta che succede - spiega Mirela Dedgjonaj di Miral acconciature - ma la differenza é che questa volta , in 10 minuti, tutto si é riempito d'acqua. Sono 12 anni che sono qui e non é la prima volta che succede".