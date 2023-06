Albenga, pulizia e rimozione rifiuti nel Parco Foce e nel fiume Centa: il sindaco ha firmato le ordinanze

Con due ordinanze, il Comune di Albenga ha disposto interventi di pulizia e rimozione rifiuti all’interno del “Parco Foce” e nel tratto di alveo del fiume Centa, sponda destra, in prossimità di Regione Bosco/Buesino, sebbene siano aree di competenza della Regione Liguria. Per tali operazioni, è stato richiesto l’intervento di ditte esterne.

Vegetazione spontanea molto rigogliosa, in alcuni tratti tale da impedire il libero transito a piedi, presenza di coperte e cartoni che accertano la presenza di bivacchi: è quanto segnalato e successivamente rilevato dagli agenti del Comando di Polizia Locale di Albenga in sede di sopralluogo nelle due aree.

Gli interventi di pulizia e di rimozione di rifiuti, anche ingombranti, come si evince dalle ordinanze siglate dal sindaco Riccardo Tomatis, si rendono necessari per garantire una migliore vivibilità urbana e per evitare che la vegetazione incolta e la conseguente percezione di abbandono possano costituire luoghi di riparo sicuro per i malviventi e le loro azioni illecite.