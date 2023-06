Il San Paolo entra nel progetto per la costituzione del Registro Italiano dell’emicrania

L'Asl2 sarà parte del "Progetto per la costituzione del Registro Italiano dell’emicrania" (Italian migraine registry-I-Graine-New) che vede come capofila l'Istituto San Raffaele. L'emicrania colpisce il 12% della popolazione e l'istituzione del registro permetterà di avere una serie di dati utili alle ricerche scientifiche su questa patologia. Per l'Asl2 ne sarà protagonista la Neurologia, guidata da Cinzia Finocchi.

L'Asl 2 prevede di includere nel progetto indicativamente il 10 % dei pazienti trattati all’anno attraverso il metodo di selezione statistica entro cinque- anni dal primo paziente arruolato nel centro, per avere materiale di studio e per un'analisi epidemiologica dell’emicrania sia episodica che cronica . Nel corso del progetto verrà creato un database con tutta la casistica trattata e nel quale inserire i dati raccolti tramite un'app dedicata.

I pazienti che entreranno a fare parte del progetto verranno dotati dell'app MyHealth che sarà installata direttamente sullo smartphone del paziente per consentire la raccolta dei dati relativi ai questionari e i diari che le persone trattate e affette da emicrania dovranno tenere. L’applicazione web (My Health) sarà accessibile dagli utenti attraverso una connessione protetta e criptata. I dati registrati nel database e quelli contenuti nei documenti originali (come la cartella clinica), verranno poi verificati per controllarne la corrispondenza e diventare oggetto di studio da parte degli specialisti delle strutture aderenti al progetto.