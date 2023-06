A Savona la Jet Sky Therapy di Fabio Incorvaia con Bandiera Lilla e Sebastiano “Videociecato” Gravina

Domenica 11 giugno si svolgerà un evento di Jet Sky Therapy, la “terapia” attraverso la quale il pluricampione del mondo Fabio Incorvaia vuole donare in modo assolutamente gratuito e volontario gioia e divertimento a persone con diverse abilità. In occasione dell’evento Bandiera Lilla conferirà a Fabio Incorvaia e al suo staff il titolo di Ambasciatore Lilla per l’anno 2023. La consegna avverrà alle ore 12,30 nello spazio antistante la Torretta di Savona.

A consegnare la Bandiera Lilla e il diploma di Ambasciatore Lilla sarà Sebastiano “Videociecato” Gravina, capitano della nazionale di calcio a 5 ciechi e ipovedenti che disputerà nel prossimo agosto i mondiali di tale specialità sportiva. Videociecato è stato premiato lo scorso anno non solo per la sua attività sportiva, ma per l’attività di divulgazione dell’accessibilità culminata quest’anno nel libro da lui scritto “Librociecato” che sta avendo un grande successo di vendite. Crediamo che questo scambio, passaggio di consegne tra due campioni dello sport e dell’accessibilità rappresenti il modo migliore di dimostrare che collaborando si possono raggiungere risultati insperati a vantaggio di tutti, perché una maggiore accessibilità ed inclusione si traduce semplicemente in una “semplificazione della vita per tutti” N.B. Vi preghiamo di non riportare la notizia relativa alla nomina di Incorvaia a Ambasciatore Lilla prima dell’evento per non vanificare l’effetto sorpresa. Vi attendiamo domenica mattina alla Torretta a Savona. Per ulteriori informazioni contattare Bandiera Lilla - Roberto Bazzano al 328/6188938 A seguire alcune informazioni sulla Jet Sky Therapy.

La JET SKI THERAPY è la riproduzione in piccolo del mondo sportivo nel quale Fabio Incorvaia, 7 volte campione del mondo, ha vissuto per molti anni. L’intento è quello di ricreare le emozioni delle gare, facendo provare a genitori e ragazzi disabili cosa voglia dire partecipare ad un evento sportivo: la preparazione psicologica, l'eccitazione dei giorni prima della gara. Questo serve a rompere quella quotidianità fatta di terapie ospedaliere, cure, esami clinici e sofferenze. Una giornata di sport, amicizia, velocità, il vento tra i capelli, gli schizzi sul viso, il rumore del motore e del mare, l'ADRENALINA...tutte esperienze MAI provate! Lo spirito di amicizia, di gruppo e vedere il mondo da un altro punto di vista rispetto alla terra ferma, l'emozione di essere al largo in mezzo al mare. Questi campioni e le loro famiglie non hanno mai potuto provare tutto questo a causa dei loro problemi di salute. Autismo, spasticità, paraplegia, tetraparaplegia, sindrome di Down, SMA, non vedenti e altre patologie vengono magicamente annullate durante questa giornata. Una manifestazione non competitiva, ma di fatto l'intento è quello di far conoscere lo spirito dello sport e la competizione , la premiazione e la consegna della Coppa del vincitore, "oggetto simbolo" tanto sognato e ambito da tutti gli sportivi. La JET SKI THERAPY inizia il 24 Maggio 2019 in anonimato a Genova nel Porto Antico durante la manifestazione la "città dello Sport", con il passaparola nei social, vi hanno partecipato circa 20 famiglie genovesi incuriosite. Il 21 Giugno - con la collaborazione e patrocinio del Comune di Savona alla base della Torretta, simbolo della città - è partito il progetto Jet Ski Therapy, con 60 iscritti per un totale di circa 200 persone tra famiglie private, strutture e associazioni. E' stato un successo cui hanno partecipato diverse associazioni. Ad ogni associazione è stato modificato il nome in “Team”, cosicché un’associazione come l' Ass. Down Savona Onlus diventa “Team ADSO” e i ragazzi possono così sentirsi parte di una vera squadra di sportivi. Dopo diversi eventi, cui hanno partecipato Associazioni e famiglie con disabili, la JET SKI THERAPY è ora ufficialmente riconosciuta dalla Regione Liguria e vanta numerose edizioni in Albissola Marina, Savona, Vado Ligure, Genova, Sarzana e Terracina. Teniamo a sottolineare come la JET SKY THERAPY sia un evento assolutamente gratuito per i partecipanti e che si basa su contributi di aziende, sponsor ed enti per l’organizzazione ed i materiali donati ai partecipanti, ma soprattutto sul volontariato operativo e costante del nostro staff.