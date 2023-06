Alassio, Villa Fiske diventa asilo per bimbi: c’è l'ok della Provincia per demolizione e costruzione del nuovo edificio

Lo aveva evidenziato nel corso della presentazione del bilancio di fine mandato e confermato nel corso della campagna elettorale che ha visto Marco Melgrati eletto per la quarta volta a sindaco di Alassio: Villa Fiske diventerà una scuola per l’infanzia e ora c’è l’ok anche della Provincia che autorizza l’avvio dei lavori di demolizione e la nuova costruzione dell’edificio.

Il sindaco Melgrati, nel corso della campagna elettorale, aveva sottolineato l’attenzione dell’Amministrazione per le scuole, prendendo a esempio l’opera realizzata con un investimento di 10 milioni di euro per le nuove Ollandini, operative con l’anno accademico 2023-2024. “Ci teniamo molto – aveva spiegato Melgrati -, abbiamo investito tra i 15 e i 16 milioni di euro nelle scuole, mettendo a norma antisismica ed energetica tutti i plessi scolastici, compresi Solva, Moglio e gli asili. Con il Pnrr abbiamo vinto due bandi, uno per il progetto di asilo a Villa Fiske, nell’edificio rimasto abbandonato per anni, l’altro per la realizzazione della sezione Primavera, intermezzo tra nido e asilo, che in questo modo andrà a snellire la lista di attesa del nido”.

L’Ufficio Tecnico Comunale aveva partecipato e vinto bando nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con esito positivo lo scorso ottobre 2022, pertanto il progetto sarà interamente finanziato dal Ministero dell’Istruzione con un importo di 1.423.200 euro.