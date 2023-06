Durata dei processi civili, il Tribunale di Savona al quinto posto in Italia: tempistiche diminuite del 9.5% rispetto al 2019

Il Tribunale di Savona al quinto posto in Italia per la durata nel 2022 dei processi civili.

A dirlo un report de "Il Sole 24 Ore" che analizza i dati del Ministero dell Giustizia sul monitoraggi degli indicatori Pnrr e che posiziona il Palazzo di Giustizia savonese nella top five italiana dietro solo ai tribunali di Aosta, Ferrara, Marsala e Vercelli.

I tempi invece sono diminuiti rispetto al 2019 del -9.5% e questo indicatore, il "disposition time" è basato sul rapporto tra i procedimenti pendenti e quelli definiti. Il percorso che è stato concordato con l'Italia tramite il Pnrr punta a ridurre i tempi dei procedimenti nei tre gradi di giudizio del 40% entro il giugno de 2026.

Savona, secondo sempre i dati de "Il Sole", è anche al secondo posto per i tempi dell'esecuzione mobiliare con vendita (54 giorni) e per i contratti e le obbligazioni (277 giorni), dietro solo rispettivamente a Pesaro (46) e Aosta (198). Al primo posto per le convalide di sfratto (7 giorni) secondo per i divorzi contenziosi (134 giorni, prima Arezzo con 123).

"È una ottima notizia per la nostra provincia la conferma del Tribunale di Savona tra i cinque Tribunali più efficienti di Italia" ha detto la presidente del Tribunale di Savona Lorena Canaparo.

Lo scorso 10 novembre, in occasione della Giornata Europea della Giustizia Civile nel Palazzo di Giustizia del comune capoluogo erano stati svelati diversi dati e le criticità che ancora permangono soprattutto per quanto riguarda l'organico (leggi QUI).